La casa della mela morsicata, Apple, ha da pochissime ore lanciato un nuovo aggiornamento per iPhone e iPad. Stiamo parlando di un update che nessuno si aspettava, iOS 13.2.3 (per iPhone) e iPadOS 13.2.3 (per iPad). Gli aggiornamenti vanno a migliorare la stabilità del sistema nel complesso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Apple sta avendo non pochi problemi con i nuovi software lanciati a settembre. iOS 13 e iPadOS 13, pur essendo molto apprezzati, risultano essere ancora pieni di piccoli bug. A lungo andare la faccenda può diventare davvero molto fastidiosa. E’ a ragione di ciò che l’azienda di Cupertino ha deciso di lanciare un nuovo update prima del rilascio di iOS 13.3. Ecco cosa cambia.

Apple: ecco le novità di iOS 13.2.3 e iPadOS 13.2.3

iOS 13.2.3 e iPadOS 13.2.3 arrivano totalmente a sorpresa. Questi, sembrano non apportare modifiche particolari ai sistemi operativi. Pare che Cupertino abbia deciso di lanciarli per risolvere alcuni bug fastidiosi ancora presenti nelle versioni precedenti. Oltre alla risoluzione dei piccoli problemini, è anche stata migliorata la stabilità generale dei sistemi. Ricordiamo che iOS 13.2.3 e iPadOS 13.2.3, salvo imprevisti, dovrebbero essere gli ultimi update prima del rilascio di iOS 13.3 e iPadOS 13.3.

Entrambi gli update sono scaricabili già da ora. Non bisogna fare altro che recarsi nella sezione “aggiornamento software” all’interno delle impostazioni del proprio dispositivo per visualizzare la notifica di aggiornamento. Si tratta di update di dimensioni minori, di conseguenza, il download sarà molto veloce. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.