NASA, ecco perché gli astronauti rischiano la loro vita nello spazio

L’esplorazione di tutto ciò che riguarda l’universo e quello al di fuori del nostro pianeta ha sempre affascinato milioni e milioni di persone, soprattutto gli scienziati e i governi delle varie Nazioni, tanto che si susseguono ininterrottamente esplorazioni e scoperte soprattutto sulla Luna e su Marte.

Le principali missioni spaziali sono organizzate dalla NASA, l’agenzia statunitense specializzata. Non bisogna però pensare che le missioni nell’universo siano facili e senza rischi, anzi gli astronauti ogni minuto fuori nello spazio rischiano la loro vita. Scopriamo quali sono i principali pericoli.

I pericoli per gli astronauti NASA nello spazio

Gli asteroidi ROGUE e i detriti orbitali sono solo due dei molti pericoli cosmici che gli astronauti della NASA affrontano nello spazio, ma una minaccia non fisica, nello specifico, è di grande preoccupazione per i viaggiatori spaziali. I tre astronauti della NASA attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) vivono in un relativo comfort in quanto viene spesso rifornito di merci dalla Terra, i sistemi di supporto vitale trasformano l’acqua in ossigeno traspirante e potenti sistemi di filtraggio assicurano che non venga sprecata una sola goccia di liquido. Al di fuori della stazione spaziale, tuttavia, il vuoto dello spazio è un ambiente incredibilmente inospitale in cui il pericolo può venire da qualsiasi direzione.

Una delle maggiori minacce per gli astronauti è la quantità di radiazioni che fluiscono dal Sole nello spazio. Se l’ISS è un ambiente protetto da esse, lo spazio esterno non lo è, quindi maggior tempo si sta fuori maggiore è il rischio di effetti negativi sulla salute. Le radiazioni spaziali assumono la forma di particelle altamente energetiche espulse dal Sole a grande velocità.

Questi protoni ed elettroni carichi escono dalla stella e penetrano in qualsiasi cosa incontrino. Con l’esposizione alle radiazioni, aumenta il rischio di sviluppare il cancro e altre malattie pericolose. Le particelle energetiche, infatti, possono lacerare filamenti di DNA, innescando mutazioni e la crescita delle cellule tumorali.