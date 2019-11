E’ nata Lady Scarlet di Sir Richard Branson, uno di quei geni incontrastati che non si fermano e che vanno sempre oltre. Non contento della sua etichetta discografica, della sua compagnia aerea, delle sue palestre, dei suoi hotel e dei suoi viaggi nello spazio, ora si imbarca sulle crociere di lusso.

Virgin Voyages è l’incursione negli oceani e nei mari di tutto il mondo. Come al solito nei suoi progetti, le sue navi avranno un tocco sexy indiscutibile, un design audace e sorprese come un esclusivo negozio di vinili e persino uno studio di tatuaggi. Navigare in questo modo sarà un’esperienza molto diversa. La versione 3.0 della Love Boat degli anni ’80.

Nel più puro stile del 5 stelle

Le cabine sono state progettate come suite spaziose e lussuose. La maggior parte ha balconi e terrazze e offrono un aspetto molto moderno. Forme organiche, spazi chiari e illuminazione progettati per ogni momento conferiscono un carattere diverso a queste stanze. Le dimensioni generose e il servizio esclusivo promettono traversate uniche. I Caraibi saranno la prima destinazione di Lady Scarlet.

Contrariamente a quanto è consueto nelle navi da crociera oceaniche dove i bagni sono un piccolo cubicolo, qui sono concepiti come un’area in cui è possibile rilassarsi al meglio. Marmo, cromoterapia, illuminazione d’atmosfera e comfort di lusso si combinano in modo tale che, in ogni momento, si potrà vivere un’esperienza unica a bordo.

In una nave chiamata Lady Scarlet, è previsto un angolo speciale nelle cabine. Le cassettiere deluxe sono state appositamente progettate per ospitare una vasta collezione di trucchi.

In una compagnia di navigazione la cui origine è una casa discografica, non possono mancare gli spazi dedicati alla musica: dal karaoke alla discoteca, fino all’esclusivo negozio di vinili. Anche alcune suite sono corredate di una chitarra in modo che chi ne ha voglia possa liberare la sua parte più creativa.

La spa di Lady Scarlet è un luogo di pellegrinaggio. Il suo nome, Redemption Spa, è già una dichiarazione di intenti. Possiede cabine individuali e di coppia con infiniti menu di trattamento, aree acquatiche dal design futuristico e spazi per la pratica dello yoga. Un vero santuario del relax.

Potente, stimolante e con qualcosa di… galattico. Così saranno le navi della compagnia di navigazione del più intrepido visionario. Sebbene siano grandi navi, hanno circa 1400 cabine, il loro concept pone particolare enfasi su spazi generosi e una moltitudine di aree private in cui è possibile viaggiare come se si stesse navigando da soli. Forse è per questo motivo che è stata concepita come una crociera solo per adulti, un aspetto che dà un vantaggio di tranquillità a chi la cerca spudoratamente.

Il primo viaggio di Scarlet Lady è previsto per il 2020 e attraverserà l’Atlantico da e per Miami.