Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato del lancio, da parte di un noto operatore italiano (Tim), delle tante attese eSIM per iPhone e iPad. Nelle scorse ore, l’annuncio del debutto delle eSIM è arrivato anche da parte di un altro gestore italiano, Wind. Questo, darà la possibilità ad alcuni clienti selezionati di accaparrarsi la novità in anteprima per un periodo di test. Scopriamo tutti i dettagli.

Ebbene sì, anche il noto operatore telefonico arancione, Wind, ha deciso di buttarsi nel mondo delle eSIM. Attualmente, l’azienda ha definito le eSIM come un qualcosa in fase di test. E’ a ragione di ciò che il gestore sta selezionando una cerchia ristretta di utenti per fargli provare il servizio in anteprima.

Wind: ecco i costi delle eSIM e i dettagli dell’offerta

La promozione lanciata da Wind per promuovere le eSIM si chiama “All Digital 50 test edition”. Da come si può capire dal nome, questa risulta essere una promozione lanciata a scopo di test. L’operatore seleziona una serie di utenti che possano testare appieno le nuove eSIM. L’offerta ha un costo di soli 4,99 euro e comprende minuti illimitati e 50 GB di traffico dati. Non sono previsti costi da sostenere per la SIM.

Wind ci tiene a far sapere che l’utente che aderirà alla promozione dovrà rispondere ad una serie di domande durante un periodo di 12 mesi. Finita la fase di test, la promozione verrà automaticamente disattivata. Per ricompensare coloro che parteciperanno all’iniziativa, Wind accrediterà ogni mese 10 euro sulla SIM principale di ognuno. Qui di seguito il link del sito relativo alla promozione: Wind.it.