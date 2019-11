L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato i nuovi AirPods Pro meno di un mese fa. Gli auricolari true wireless “professionali” della casa sono letteralmente andati a ruba nei primi giorni dopo il lancio. Dopo i primi problemi con le scorte, le disponibilità del prodotto sono tornate nella norma. In particolare, Amazon propone gli auricolari in pronta consegna e ad un prezzo leggermente scontato. Scopriamo i dettagli.

Ebbene sì, Amazon risulta essere sempre un ottimo rivenditore di prodotti tecnologici. I fan della mela morsicata saranno più che contenti di sapere che il noto sito di e-commerce ha già deciso di scontare i nuovissimi auricolari true wireless dell’azienda. Ricordiamo che fino ad ora, trovare gli Apple AirPods Pro in sconto risultava essere un’impresa impossibile. Ecco i dettagli della promozione di Amazon.

Apple AirPods Pro: iniziano a comparire i primi sconti

Chi se lo sarebbe mai aspettato? Trovare i tanto bramati AirPods Pro in sconto a pochissimo tempo dal lancio. Amazon, come al solito, sorprende sempre tutti con le sue strabilianti offerte. Il noto sito di e-commerce, non solo propone i nuovissimi AirPods Pro in consegna immediata, ma permette anche di risparmiare qualche euro con un piccolo sconto. 271,77 euro è il prezzo alla quale si possono acquistare gli auricolari sul sito.

Sembra che Amazon abbia voluto anticipare le offerte del Black Friday. Sarà che il noto sito di e-commerce deciderà di proporre offerte ancora più pesanti sul prodotto in quella occasione? Lo scopriremo presto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.