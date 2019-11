L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sembra essere sempre molto attenta agli eventi importanti che si susseguono durante l’anno. A breve, come molti sapranno, ci sarà il tanto atteso Black Friday. Pare proprio che la festa degli sconti si catapulterà anche all’interno di Fortnite. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra che Epic Games voglia mettere in piedi un bella iniziativa per il giorno del Black Friday, il prossimo 29 novembre. Ma non solo, pare che saranno proposti sconti all’interno del negozio oggetti di Fortnite anche per il Cyber Monday. A confermarlo, i codici di gioco dell’ultimo update del battle royale.

Fortnite: sconti succulenti all’interno del negozio oggetti

Il Black Friday sarà un giorno davvero speciale anche per i fan del fenomeno videoludico degli ultimi tempi. Un noto leaker ha scovato all’interno dei codici di gioco dell’ultimo aggiornamento di Fortnite, una serie di riferimenti espliciti in merito ad una vendita promozionale nei giorni di 29 novembre e 1 dicembre. Al momento, però, non si hanno informazioni in merito ai possibili cosmetici che verranno messi in promozione.

Trattandosi di un’occasione a dir poco unica all’interno di Fortnite, ci aspettiamo che Epic Games sorprenda tutti i giocatori con degli sconti davvero molto elevati. Ciò, ovviamente, non farà altro che tentare i fan più accaniti del gioco. E’ molto probabile che l’azienda annunci l’inizio della promozione con qualche giorno di anticipo. Solo allora potremo avere informazioni più dettagliate su cosa verrà messo in offerta. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.