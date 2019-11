Il disturbo borderline di personalità è legato ad un trauma infantile

Il disturbo borderline di personalità, abbreviato con DBP, è un diffuso disturbo che riguarda la sfera emotiva caratterizzato da repentini sbalzi di umore, instabilità dei comportamenti e delle relazioni con gli altri e difficoltà ad organizzare in modo coerente i propri pensieri. Riguardo a questo disturbo, una ricerca svolta dall’università di Manchester ha mostrato come chi ha sofferto di un trauma infantile ha ben 13 volte in più la possibilità di andare incontro al DBP. Scopriamo meglio questa ricerca.

Il disturbo borderline ed il trauma infantile

L’analisi dei dati si è basata su 42 studi internazionali ed ha mostrato che il 71,1% delle persone a cui è stata diagnosticata una grave condizione di salute ha riportato almeno un’esperienza infantile traumatica. Lo studio è stato condotto da ricercatori dell’Università di Manchester in collaborazione con Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust e lo Spectrum Center for Mental Health Research, Lancaster University.

Inoltre, gli ultimi studi sul legame col trauma infantile, mostrano che è molto più probabile che sia associato al BPD rispetto ai disturbi dell’umore, alla psicosi e ad altri disturbi della personalità.

La forma più comune di esperienza avversa riportata da persone con BPD è stata l’abbandono fisico al 48,9%, seguito da abuso emotivo al 42,5%, abuso fisico al 36,4% abuso sessuale al 32,1% e abbandono emotivo al 25,3%.

Filippo Varese dell’Università di Manchester ha dichiarato: “Durante l’infanzia e l’adolescenza, il nostro cervello è ancora in fase di sviluppo considerevole e stiamo anche perfezionando le strategie per affrontare le sfide della vita quotidiana e i sentimenti negativi che ne derivano.In alcune persone che hanno sperimentato stress cronico e travolgente durante l’infanzia, è probabile che queste risposte non si sviluppino allo stesso modo. Le persone possono diventare più sensibili allo stress “normale “. A volte non sono in grado di affrontare intensi pensieri negativi e sentimenti e potrebbero ricorrere a misure pericolose o inutili per sentirsi meglio, come assumere droghe o autolesionismo, il che può portare a varie difficoltà di salute mentale, inclusi i problemi comunemente riscontrati nelle persone che ricevono una diagnosi di BPD.”