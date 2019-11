Whatsapp è diventato uno dei social network più utilizzati al mondo e sicurezza e privacy dell’azienda sono due aspetti importanti. L’applicazione di messaggistica sta sviluppando quindi nuove funzionalità nei suoi aggiornamenti per generare maggiore sicurezza durante l’utilizzo e l’accesso all’account professionale.

La nuova versione, presente nella versione beta per il sistema operativo iOS, include una misura per impedire a qualcun altro di utilizzare l’account personale costituito da un avviso di sicurezza che viene inviato quando qualcuno registra lo stesso numero di telefono da un secondo dispositivo.

Prima dell’introduzione della nuova modalità, se qualcuno aveva richiesto un codice di registrazione per l’account, il proprietario non lo sapeva fino a quando non riceveva un messaggio di notifica. Oggi, questa stessa notifica indicherà la richiesta del codice di registrazione. Questa azione consentirà agli utenti di essere informati se qualcun altro desidera accedere al proprio account personale per negligenza o intenzionalmente.

Restrizione per essere aggiunti ai gruppi

Di recente, un nuovo aggiornamento dell’app proteggerà la privacy degli utenti e una delle misure sarà quella di avere un maggiore controllo per la creazione di gruppi ed evitare di includere contatti contro la loro volontà.

Il 3 aprile Whatsapp ha segnalato alcune nuove impostazioni sulla privacy per i gruppi. La nuova funzione è già presente in alcuni paesi come l’India, secondo il sito WABetainfo.

Gli utenti devono avere la versione 2.19.110.20 iOS e 2.19.298 su Android per attivarlo.

Come attivare l’opzione

L’utente deve accedere a Impostazioni o Impostazioni/Account/Privacy; quindi, viene visualizzata l’opzione Gruppi. La categoria offre l’opzione “Chi può aggiungermi ai gruppi” dove sono disponibili tre opzioni: Tutti, I miei contatti e Nessuno.

Tutti: chiunque abbia il nostro numero di cellulare, indipendentemente dal contatto, può invitarci a un gruppo.

I miei contatti: solo coloro che sono nell’agenda dei contatti possono invitarci.

Nessuno: questa opzione consente di non far parte di nessun gruppo.

L’utente può scegliere chi vuole lo aggiunga ai gruppi o, in maniera radicale, può scegliere l’opzione di Nessuno. Quando un utente viene invitato da un altro ad aggiungerlo a un gruppo, avrà un massimo di tre giorni per accettarlo. In caso contrario, l’invito verrà rifiutato.