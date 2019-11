L’azienda della mela morsicata, Apple, ha finalmente deciso di immettere sul mercato uno degli accessori più attesi per i nuovi melafonini, iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Ovviamente, parliamo della tanto chiacchierata Smart Battery Case. Sapevamo dell’imminente uscita del prodotto grazie alle informazioni scovate all’interno dei codici di iOS 13, però non eravamo a conoscenza della precisa data di lancio. Cupertino ha deciso di sorprendere tutti, nuovamente, con il lancio a sorpresa del prodotto.

Oramai è una vera e propria tradizione, Apple lancia le Smart Battery Case per iPhone dai tempo della generazione 6S. Questo, è sempre stato un prodotto molto apprezzato dai fan della mela morsicata. Anche quest’anno non potevano mancare le cover con batteria integrata per i nuovi melafonini. Ora, hanno anche un tasto per la fotocamera integrato.

Apple: ecco le nuove Smart Battery Case per iPhone 11

Il colosso di Cupertino non ha perso tempo, nelle scorse ore, l’azienda ha rilasciato sul suo store ufficiale online, tutti e tre i nuovi modelli di case. Ovviamente, ne abbiamo uno per ognuno dei nuovi iPhone rilasciati quest’anno. Le colorazioni per le case di iPhone 11 Pro sono ben tre: nero, bianco panna e rosa sabbia. Quelle per iPhone 11, invece, sono solamente disponibili in bianco panna e nero. Il design dei case rimane praticamente invariato rispetto a quello delle case per i “vecchi” iPhone. La novità, quest’anno, è che queste hanno un bottone sul lato per accedere direttamente all’app fotocamera.

Tutte e tre le tipologie di Smart Battery Case sono disponibili fin da ora all’interno dello store online Apple e presto saranno disponibili anche negli store fisici. Il prezzo di vendita è di 149,00 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.