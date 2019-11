L’azienda della mela morsicata, Apple, ha pubblicato nelle scorse ore, la terza beta del tanto atteso aggiornamento software per iPhone e iPod, iOS 13.3. L’update risulta essere al momento, un’esclusiva per gli sviluppatori. Tuttavia, è molto probabile che a breve verrà rilasciato anche per gli iscritti al programma di beta testing. Scopriamo i dettagli a riguardo.

Cupertino si sta impegnando duramente per offrire ai propri utenti un’esperienza impeccabile con i suoi software. Tutti i problemi riscontrati con iOS 13 durante le prime settimane, sono stati progressivamente risolti con il tempo. iOS 13.3 dovrebbe essere l’aggiornamento che metterà fine, una volta per tutte, agli ultimi bug del sistema. Riuscirà Apple nell’impresa?

Apple: la beta 3 di iOS 13.3 apporta notevoli migliorie al sistema

C’era da aspettarselo, la beta 3 di iOS 13.3 non sembra introdurre nessuna novità sostanziale all’interno dei melafonini dell’azienda. Pare, infatti, che le uniche differenze rispetto alla beta 2 stiano nella risoluzione di alcuni bug e nel migliorare la stabilità del sistema. Bisogna dire che Apple sta facendo davvero un ottimo lavoro sotto questo punto di vista. Come già anticipato ad inizio articolo, l’aggiornamento è momentaneamente disponibile solo per gli sviluppatori.

A breve, Apple potrebbe rilasciare l’aggiornamento anche per gli iscritti la programma di beta testing. In tal caso, non bisognerà fare altro che seguire la procedura guidata online per poter scaricare l’update. Come al solito, trattandosi di una beta, si sconsiglia il download su un dispositivo di utilizzo primario. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.