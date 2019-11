Nelle scorse ore, l’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha riportato finalmente l’attenzione sul suo noto battle royale di Fortnite. La casa oltre a rilasciare un update importante del gioco, ha anche annunciato un qualcosa di molto importante. La Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite verrà prolungata. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato della possibile data di fine Stagione 1 del Capitolo 2 del battle royale. Sembra che Epic Games abbia deciso di cambiare idea su questa. La Stagione 1 non finirà a dicembre, ma sarà prolungata fino al prossimo anno. La data precisa di inizio della nuova Stagione non è ancora stata comunicata.

Fortnite: ecco quando finirà la Stagione 1 del Capitolo 2

Epic Games ha portato una ventata di aria fresca su Fortnite con l’inizio del nuovo capitolo. Nonostante ciò, questa vuole continuare a proporre novità interessanti all’interno del gioco. Per farlo, però, ha decisamente bisogno di più tempo. E’ proprio per questo che la casa di Fortnite ha deciso di posticipare l’inizio della nuova Stagione 2 del Capitolo 2. La nuova season, a detta dell’azienda, porterà in campo cose davvero strabilianti.

Epic Games, ovviamente, non smetterà di proporre aggiornamenti interessanti nel corso di questo periodo. Siamo sicuri che la casa si inventerà qualcosa di divertente per permettere anche a coloro che hanno finito di completare il battle pass, di poter continuare a giocare. Nelle prossime settimane, ad esempio, verranno finalmente rilasciate le prime modalità a tempo limitato del nuovo capitolo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.