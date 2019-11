La Spagna ha iniziato a monitorare i telefoni, ma nega di spiare

In Spagna, un'agenzia statistica insieme a tre operatori di telefonia spagnoli ha dato il via ad un censimento tracciando i telefoni delle persone

Un censimento del governo spagnolo, iniziato questa settimana, ha portato al tracciamento costante di milioni e milioni di telefoni in tutta la Spagna. L’agenzia statistica INE insiste sull’aspetto che il progetto di otto giorni è completamente anonimo e volto a farsi un’idea di dove vanno gli spagnoli di giorno e di notte. Le tre maggiori compagnie di telefonia mobile stanno prendendo parte al programma e affermano che consegnando i dati non infrangono alcuna legge. Per gli esperti, invece, seppur sia un “esperimento statistico”, potrebbe dare il via ad un futuro dove la privacy sui propri smartphone non esisterà più.

Il tracciamento dei telefoni in Spagna

L’agenzia statistica ha l’obiettivo di tracciare il movimento degli spagnoli per otto giorni, dal 18 al 21 novembre e successivamente nei giorni liberi e festivi. La seconda parte dell’esperimento si svolgerà domenica 24 novembre, il giorno di Natale e due giorni la prossima estate.

Le tre società telefoniche che hanno partecipato, Movistar, Vodafone e Orange, coprono ben il 78,7% degli utenti spagnoli di telefonia mobile e riceveranno un ammontare di 500.000 euro per la partecipazione allo studio.

“Sapremo ad esempio quanti cellulari ci sono alle 17:00 in una determinata strada in qualsiasi città di oltre 15.000 persone, ma non di più”, ha dichiarato INE al sito Web di El Confidencial.

Una volta analizzati tutti i dati, l’agenzia spera di avere un’idea più chiara di quando e dove viaggiano gli spagnoli e quindi utilizzare le informazioni per migliorare i trasporti e i servizi pubblici. INE vuole usare i dettagli nel prossimo censimento del 2021. Gli operatori di telefonia mobile insistono sul fatto che non è possibile identificare gli utenti in quanto non vengono trasferiti dati personali. Il test è strettamente anonimo e solo ed esclusivamente per riportare le informazioni che interessano all’agenzia.