Mentre gli scienziati stanno cercando di trovare la vita su Marte con esperimenti sul terreno grazie al celeberrimo rover spaziale Curiosity, l’entomologo William Romoser, professore emerito all’Università dell’Ohio negli Stati Uniti, afferma che abbiamo già prove della sua esistenza.

La sua teoria, presentata all’incontro nazionale dell’American Society of Entomology a St. Louis, Missouri, si basa su fotografie inviate da diversi rover su Marte in cui afferma di poter vedere api e rettili. “C’era e c’è ancora vita su Marte“, ha detto Romoser durante l’incontro spiegando che, dopo aver analizzato per diversi anni le immagini del Pianeta Rosso disponibili su Internet, ha concluso che non c’erano solo fossili ma anche creature viventi.

“Esiste un’apparente diversità tra la fauna marziana dell’insetto che mostra molte caratteristiche simili a quelle che vivono sulla Terra e incluse nei gruppi avanzati. Ad esempio, ci sono ali, flessione delle ali, volo a vela e volo agile e gambe con diverse strutture delle gambe“, ha detto Romoser.

Secondo l’entomologo, ci sono un certo numero di fotografie che mostrano chiaramente la forma di insetti e rettili ed è possibile selezionare i diversi segmenti del corpo insieme a zampe, antenne e ali.

La ricerca delle api marziane

La ricerca, che è stata pubblicata questo mese su Entomology 2019 e che non è ancora stata sottoposta a esame, si basa sullo studio delle immagini attraverso vari parametri fotografici come luminosità, contrasto, saturazione e inversione. Inoltre, sono stati considerati l’ambiente, la chiarezza della forma, la simmetria del corpo, la segmentazione in diverse parti, le forme ripetitive, i resti ossei e l’osservazione di forme ravvicinate. La presunta prova di “occhi luminosi” è stata considerata coerente con la presenza di forme viventi.

In una dichiarazione, Romoser ha affermato di aver osservato diversi comportamenti di volo in varie immagini. Secondo lo scienziato, alcuni assomigliano ad alveari e altri assomigliano alle api sulla Terra. D’altra parte, Romoser afferma di aver trovato una creatura fossile simile a un serpente.

“La presenza di organismi metazoi superiori su Marte implica la presenza di fonti e processi di nutrienti ed energia, catene e reti alimentari e acqua come elementi che funzionano in un ambiente praticabile ma estremo, che sostiene la vita“, ha detto.