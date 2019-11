Il colosso della mela morsicata, Apple, si è sempre professato essere molto trasparente nei confronti degli utenti. Nelle scorse ore, un piccolo gesto attuato dalla casa ha, però, suscitato le critiche di molti fan del brand. Non è più possibile lasciare recensioni ai prodotti sul sito ufficiale dell’azienda. Come mai Cupertino ha deciso di togliere questa possibilità?

Non è la prima volta che un piccolo gesto fatto dalla mela morsicata suscita grandi critiche da parte degli utenti. Come al solito, però, Apple prontamente placa gli animi con una spiegazione molto convincente. Come spiegherà questa volta il motivo della rimozione delle recensioni dal suo sito ufficiale?

Apple: Perché le recensioni sono state rimossa dal sito ufficiale?

Ebbene sì, nelle scorse ore la sezione recensione, disponibile sotto ogni prodotto presente nello store ufficiale della mela morsicata, è scomparsa. Apple ha deciso di rimuoverla silenziosamente. Questa piccola modifica, però, non è sfuggita agli occhi più esperti. E’ bastato poco per far scatenare le critiche. E’ una delle poche volte in cui la mela morsicata mette in dubbio la sua trasparenza. Non è stata resa nota la motivazione per la quale l’azienda abbia deciso di attuare una mossa del genere.

I più “cattivi” pensano che il tutto sia dovuto al lancio del nuovo MacBook Pro 16”. Pare, infatti, che il dispositivo abbia accumulato in poco tempo una serie di recensioni negative all’interno dello store americano. Sarà stato davvero questo a spingere Apple a rimuovere definitivamente le recensioni dei prodotti da tutti i suoi store ufficiali? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.