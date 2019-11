Il noto sito di e-commerce Amazon offre sempre una serie di offerte molto convenienti sui prodotti della mela morsicata. Nonostante ogni volta, queste siano davvero pazzesche, l’azienda non smette mai di superarsi. Nelle scorse ore, sono comparse sul sito ben 2 interessanti promozioni riguardanti uno dei portatili Apple più amati di sempre, MacBook Air. Scopriamo insieme i dettagli.

MacBook Air è sempre stato un emblema della mela morsicata. Sono oramai anni che il device è presente all’interno del catalogo dell’azienda. L’aggiornamento estetico proposto da Cupertino lo scorso anno non ha fatto altro che aumentare ulteriormente la già elevata fama del dispositivo. MacBook Air 2019 risulta essere un ottimo prodotto per la maggior parte degli utenti. Ecco la promozione di Amazon.

Apple MacBook Air a 1000 euro su Amazon

La casa della mela morsicata, Apple, offre ben due varianti di MacBook Air. La differenza tra i due sta sostanzialmente nella memoria interna. Il processore, infatti, rimane lo stesso in tutte e due le varianti. Amazon ha deciso di strafare questa volta. In offerta entrambi i modelli con memoria da 128 GB e 256 GB di memoria interna. Il primo viene proposto ad un prezzo di 1010 euro (ben 269 euro in meno rispetto al costo di listino. Il secondo, invece, viene proposto a 1299 euro (230 euro in meno rispetto al costo di listino).

Entrambi i modelli sono disponibili in diverse colorazioni. Le scorte, però, risultano essere abbastanza limitate. Trattandosi di una promozione straordinaria, i prezzi potrebbero presto variare. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.