La casa della mela morsicata, Apple, ha in serbo grosse novità per il 2020. Sembra proprio che grossa parte dei fan di iPhone riceveranno ciò che aspettano da tempo. Si prospetta che l’azienda di Cupertino lancerà ben 4 modelli differenti di iPhone nel corso dell’anno. Nelle scorse ore, un noto analista si è recato in Asia per scoprire alcune delle loro caratteristiche. Cosa sarà emerso?

Nonostante gli iPhone 11 e 11 Pro siano stati apprezzati da molti, questi non hanno convinto abbastanza. Apple deve fare di meglio se vuole tornare a primeggiare. Le novità che vedremo sui melafonini ”pro” del 2020 saranno decisamente più sostanziali. Arriverà, inoltre, anche il tanto richiesto iPhone SE 2. Scopriamo i dettagli a riguardo.

Apple: ecco alcune delle caratteristiche dei nuovi iPhone

Stando a quanto scoperto dall’analista, i nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno dotati di ben 6 GB di memoria RAM, nuovo chip più performante, e connettività 5G. Anche il comparto fotografico sarà migliorato. Dovrebbe vedere la luce un nuovo sensore di rilevamento 3D per la fotocamera posteriore che migliorerà e sensibilmente l’esperienza AR. Non ci sono conferme, invece, per quanto riguarda il possibile design.

Parlando di iPhone SE 2, invece, vengono confermate tutte le informazioni trapelate fino ad ora riguardo il dispositivo. Questo, sarà molto simile ad iPhone 8 per quanto riguarda l’estetica. Le differenze staranno all’interno. Chip di iPhone 11 e 3 GB di RAM renderanno il dispositivo “low-cost” decisamente potente. Siamo certi che il device farà molto successo. iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max usciranno a settembre, mentre iPhone SE 2 dovrebbe vedere la luce nella prima metà dell’anno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.