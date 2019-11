Dormire affianco un partner “rumoroso”è dannoso per la salute mentale

Dormire è molto importante per la salute, ma purtroppo in molte coppie c'è il problema che il partner russa, e questo è dannoso per la salute mentale

Dormire è molto importante per il benessere psicofisico. Infatti, per essere produttivi durante la giornata, è consigliato un sonno di almeno 7/8 ore e di buon livello. Purtroppo, quest’ultimo aspetto può incontrare delle difficoltà nelle coppie, a causa di un partner “rumoroso”. Se questo di per sé può dare fastidio e complicare il rapporto della coppia, gli scienziati ora hanno rilevato grazie ad uno studio che può essere dannoso anche per la salute mentale e fisica.

Dormire con il partner che russa

La British Snoring & Sleep Apnea Association ha rivelato che 20 milioni di inglesi sono privati ​​del sonno pulito e tranquillo perché il loro partner russa. In particolare, avere uno schema del sonno interrotto aumenta il rischio di depressione e ansia, oltre alla possibilità di sviluppare obesità o soffrire di un ictus. E perdere quelle ore di sonno vitali può avere un impatto enorme sulla capacità del tuo corpo di recuperare e svolgere importanti funzioni biologiche, come la regolazione del metabolismo e il consolidamento della memoria. Inoltre, le persone che non hanno abbastanza occhi chiusi sono anche inclini a fare più errori sul lavoro, a pensare lentamente e ad avere un livello di produttività inferiore.

Il problema però non è solo del partner che soffre il rumore, ma anche del russatore stesso, poiché il problema è legato alla costante irritabilità, che probabilmente avrà un effetto relazione, secondo Brightside. E di conseguenza un’atmosfera negativa a casa può innescare stress, infiammazioni, cambiamenti dell’appetito e persino un sistema immunitario indebolito causato dalle continue discussioni.