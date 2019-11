Una delle novità introdotte da Epic Games con l’arrivo del Capitolo 2 di Fortnite è stata la pesca. Ebbene sì, da ora in poi i giocatori del noto battle royale potranno impugnare la canna da pesca, e non solo, per pescare una serie di oggetti in tutti i fiumi/laghi del gioco. Nelle scorse ore, l’azienda ha pensato bene di lanciare un evento incentrato su questa nuova feature. In palio una serie di premi reali. Scopriamo i dettagli.

Epic Games risulta essere sempre molto brava a promuovere le novità introdotte all’interno di Fortnite. Il lancio dell’evento “Pesca scatenata” ha letteralmente fatto impazzire tutta la community. L’evento durerà fino alle 14:00 di domani. Tra i premi proposti, un trofeo lama inciso.

Fortnite: scopriamo come funziona l’evento di pesca

Quale modo migliore per promuovere qualcosa se non lanciando una sorta di evento/gara incentrata su essa? E’ questo ciò che ha fatto Epic Games nelle scorse ore su Fortnite. L’evento di pesca è già attivo e durerà fino a domani alle 14:00. Ci sono diverse categorie in cui vincere, ognuna per ogni tipo di pesce pescabile all’interno del gioco. Alla fine dell’evento verrà proclamato un solo vincitore per ogni categoria.

Qui di seguito riportiamo le condizioni per ogni categoria:

Miglior pescatore: Prendi il maggior numero di pesci in una partita singola durante la competizione (un campione per ciascuna regione server).

Campione Pesce piccolo: Prendi il maggior numero di pesci piccoli durante la competizione (un campione per ciascuna regione server).

Campione Flopper: Prendi il maggior numero di flopper durante la competizione (un campione per ciascuna regione server). Campione

Pesce succoso: Prendi il maggior numero di pesci succosi durante la competizione (un campione per ciascuna regione server).

Pesce rosso mitico = Premio immediato: Chiunque prenda il pesce rosso mitico riceverà il piccone Ultimo della fila!

Ricordiamo che nelle prime 4 categorie, il premio sarà un trofeo reale di un lama di Fortnite intagliato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.