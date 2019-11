Honor 9X è finalmente arrivato in Italia, al prezzo di 249 euro

Il settore degli smartphone è senza dubbio quello più seguito ed aggiornato nella tecnologia. Tantissime aziende producono periodicamente smartphone, chi punta sui top di gamma, dai prezzi molto elevati, e chi cerca invece di puntare sulla fascia medio-bassa, ovvero a prezzi contenuti e caratteristiche buone ma non ottime, come per esempio l’azienda cinese Honor. Proprio quest’ultima, ha recentemente lanciato il nuovo smartphone di medio gamma Honor 9X, arrivato in Italia ieri, e con un interessante rapporto qualità-prezzo (costa infatti 249 euro). Scopriamolo assieme.

Ecco il nuovo Honor 9X

Lo smartphone ha un un display IPS LCD da 6,59 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e rapporto di forma in 19,5:9. Il sistema biometrico per le impronte digitali non sono integrate sotto al display, bensì si trovano nella scocca posteriore. Per quanto riguarda il comparto hardware interno, abbiamo il processore Kirin 710F, supportato da 4 Gb di RAM e 128 Gb di memoria interna, che assicurano un alto livello di prestazioni anche in caso di multitasking.

Riguardo il comparto fotografico, abbiamo tre sensori posteriori, rispettivamente da 48 mp, 8 mp e 2 mp, ognuno con specifiche funzioni, ed una fotocamera anteriore di 16 megapixel, implementata, a sorpresa, in un meccanismo a scomparsa.

Altre caratteristiche del device sono l’assenza, purtroppo, del NFC, per poter pagare tramite Contactless, la presenza del jack audio da 3,5 mm, l’uscita usb che è Type-C, e la batteria che arriva a toccare i 4000 mAh, assicurando così un’ampia durata giornaliera. Infine, per quanto riguarda il software, è presente Android 9.0 Pie supportato da EMUI 9, anche se dovrebbe arrivare in futuro l’aggiornamento ad Android Q.