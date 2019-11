L’Ariete B-Cheese è la nuova macchina pensata per essere d’aiuto a tutti gli utenti che vogliono fare formaggio e yogurt direttamente a casa propria, con risultati comunque abbastanza soddisfacenti, anche se ovviamente non ai livelli delle latterie professionali, grazie alla presenza del ricettario illustrato interno.

Di classica forma rotonda, con colorazione verdastra, sulla parte anteriore troviamo tutti i pulsanti a sfioramento che permetteranno di impostare i vari programmi con i quali fare yogurt, formaggio spalmabile, formaggio senza caglio e quant’altro. Sempre sullo schermino anteriore, ma sulla parte destra, sono presenti i cosiddetti pulsanti azione, spie luminose che si accenderanno nel momento in cui verrà richiesta una determinata azione da parte dell’utente stesso. Interiormente troviamo vari cestini impilabili in plastica, differenti l’uno dall’altro sulla base della preparazione da compiere.

Ariete B-Cheese: funzionalità e modo di utilizzo

Con una potenza massima di 500W, l’Ariete B-Cheese può essere tranquillamente utilizzata da tutti gli utenti grazie alla presenza di un ampio ricettario illustrato incluso di base nella confezione originale. I programmi avviabili sono 6, con una temperatura massima di 90 gradi; oltre ai vari cestelli impilabili in plastica è presente un cestello di base antiaderente (non removibile), in cui in genere vengono inseriti gli ingredienti.

I risultati, secondo la nostra prova, sono ottimi, nella maggior parte dei casi viene richiesto l’utilizzo dello yogurt come ingrediente di base, tutti i formaggi che produrrete saranno comunque a pasta molle (simil ricotta, per intenderci). Mentre è accesa l’Ariete B-Cheese fa pochissimo rumore, non scalda, ma forma molta condensa sotto il coperchio, con il rischio che le gocce cadano all’esterno della macchina andando a bagnare esattamente sotto quest’ultima.

B-Cheese: aspetti positivi e negativi

L’Ariete B-Cheese è indubbiamente un prodotto innovativo e di facilissimo utilizzo, disponibile ad un prezzo di 80 euro sul sito ufficiale dell’azienda, tra gli aspetti positivi annoveriamo:

Facilità di utilizzo e grande varietà di ricette grazie alla presenza del ricettario interno illustrato .

di utilizzo e grande varietà di ricette grazie alla presenza del . Cestelli impilabili con spatola allegata già inclusi in confezione e lavabili direttamente in lavastoviglie.

con spatola allegata già inclusi in confezione e lavabili direttamente in lavastoviglie. Poco rumorosa e, a differenza di altri prodotti Ariete, non scalda assolutamente.

e, a differenza di altri prodotti Ariete, assolutamente. Non fa odore in casa, sentirete solamente un leggero profumo di yogurt, ma non sono presenti altre controindicazioni.

Gli aspetti negativi sono al contrario pochissimi:

Crea molta condensa , le gocce cadono attorno alla macchina e possono creare una piccola pozzanghera sotto la stessa.

, le gocce cadono attorno alla macchina e possono creare una piccola pozzanghera sotto la stessa. Programmi molto lunghi, acquistatela solo ed esclusivamente se avete pazienza, tempo e spazio da dedicarci.

Ogni altra considerazione, nonché la prova finale dell’Ariete B-Cheese, è rimandata alla nostra videorecensione inserita qui sotto.