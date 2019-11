Siamo ufficialmente a meno da una settimana dal giorno che in molti aspettano da tanto, il Black Friday. Questo venerdì, la stragrande maggioranza di negozi online e non proporranno offerte su tutta la loro merce al fine di festeggiare l’evento americano. Tra i negozi che proporranno offerte, anche il famoso Amazon. Questo, ha deciso di avviare le promozioni con un po’ di anticipo. Apple Watch Series 4 è ora ad un prezzo strepitoso.

Lo smartwatch della mela morsicata risulta essere uno degli oggetti più desiderati di sempre. Apple detiene il primato del mercato grazie all’innovazione del piccolo dispositivo. Apple Watch Series 4 è, tra tutte le generazioni, la più apprezzata. L’offerta di Amazon è davvero da non perdere.

Apple Watch Series 4 con 100 euro di sconto su Amazon

La Series 4 dello smartwatch di Cupertino non risulta essere più in vendita all’interno dei negozi della mela morsicata. Tuttavia, molti negozi online e fisici hanno ancora diversi pezzi del prodotto. Per smaltirli, Amazon, ha pensato bene di proporre un offerta in occasione della settimana del Black Friday. Ad essere in promozione, tutte le varianti da 40 e 44 mm in alluminio con GPS. Sia i modelli con cassa da 40 mm che quelli con cassa da 44 mm vengono proposti da Amazon con una riduzione di 100 euro rispetto al prezzo di listino: 339 euro i primi e 369 euro i secondi.

Ricordiamo che le scorte dei device stanno letteralmente andando a ruba. Risulta essere davvero difficile trovare un sconto così alto su Apple Watch. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.