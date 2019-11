L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta lavorando duramente per rendere Fortnite il più divertente possibile. Dopo le varie critiche ricevute dal battle royale negli scorsi mesi, questo sembra ritornare a splendere. A breve, potrebbe arrivare il primo evento live del Capitolo 2. Come ci sorprenderà questa volta Epic Games?

Gli eventi live di Fortnite risultano essere sempre molto apprezzati dagli utenti. Oramai, Epic Games ne propone almeno uno a stagione. Con l’inizio di un nuovo capitolo di Fortnite, però, tutto è diventato incerto. In molti hanno pensato che ci potessero essere cambiamenti anche su questo aspetto. L’ultimo aggiornamento del battle royale rilasciato, però, ha rassicurato i giocatori, gli eventi live ci saranno anche nel Capitolo 2.

Fortnite: un evento imminente avrà luogo a Risky Reels?

Ebbene sì, sembra che Epic Games abbia già ideato tutto. Un noto leaker di Fortnite ha scovato, all’interno dei codici di gioco dell’ultimo update 11.20, chiari riferimenti in merito ad un evento live. Sembra, infatti, che ci siano dei file corrispondenti a diverse fasi estetiche di una delle location più famose del gioco, Risky Reels. In passato, diversi eventi sono stati lanciati secondo la meccanica delle fasi. Ci sono pochi dubbi, quindi, sul fatto che anche in questo caso si tratti di un evento live.

Il fatto che Epic Games abbia deciso di introdurre file di questo tipo all’interno dell’ultimo aggiornamento fa pensare che l’evento arriverà molto presto. E’ probabile, infatti, che questo avrà luogo prima di Natale. Al momento, purtroppo, non si hanno informazioni riguardo a quello che potrebbe accadere nel corso di questo. Ulteriori informazioni in merito arriveranno con il prossimo update. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.