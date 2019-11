Lo scorso gennaio la Sony ha annunciato un clamoroso dato riguardante la Play Station 4. Stando agli ultimi dati, infatti, Play Station 4 ha superato le 91,6 milioni di unità vendute a livello globale al 31 dicembre 2018. Un dato che dimostra quanto gli utenti di tutto il mondo amino in maniera profonda ed appassionata l’universo delle console. Al tempo stesso Sony ha annunciato che gli utenti attivi mensili di PlayStation Network continuano a far segnare una forte crescita, superando i 90 milioni alla fine di novembre 2018.

Il motivo di tale successo? Difficile da dire, ma le esclusive sembrano essere determinanti per il successo della PlayStation 4. La differenza, dunque, la fanno i giochi PS4. Ma quali sono i titoli più venduti di sempre? Scopriamoli insieme:

God Of War

Partiamo subito da uno dei titoli più amati: God Of War. Si tratta di un titolo che ha avuto successo nel passato e che continua ad averlo, grazie soprattutto al ritorno di Kratos, uno dei protagonisti del videogame. Nell’ultima versione di God of War c’è stato un cambio di setting storico e stilistico di una delle saghe action più celebri.

Marvel’s Spider-Man

Non può mancare un titolo Marvel nei giochi PS4 più venduti di sempre. SpiderMan di Insomniac Games è uno di quei titoli che appassiona grazie alla storia, all’ambientazione ed ai personaggi. Marvel’s Spider-Man interpreta alla perfezione il mito dell’Uomo Ragno che si muove tra le strade di New York. Il sistema di combattimento è solido e la narrazione convincente. Motivo in più per acquistare questo titolo.

Resident Evil 7

Grande ritorno della serie horror di Capcom, una delle più amate di sempre. Il nuovo titolo è stato capace di coniugare tradizione ed innovazione, in modo da offrire agli utenti avventure del terrore indimenticabili. L’avventura con PlayStation VR è semplicemente indimenticabile. Per questo Resident Evil 7 sta facendo segnare numeri molto importanti in termini di vendita.

Horizon Zero Dawn

Altro gioco molto in voga è Horizon Zero Dawn, della Guerrilla Games. Questa casa di sviluppo olandese ha dato vita ad un gioco sparatutto che racconta le avventure di Aloy, pronto ad affrontare il mondo con coraggio e determinazione, unendo le forze per la salvezza dell’intero pianeta. Grazie alla cacciatrice dalla chioma rossa sarà possibile combattere contro possenti macchine senzienti, e contro forze oscure che tramano nell’ombra.

Dragon Ball FighterZ

Arc System Works ha sposato la difficile sfida di confezionare un gioco ispirato alla saga di Dragon Ball. Ed il risultato è stato sorprendente. Questo picchiaduro è una perfetta sintesi tra avventura e lotta. Il tutto è arricchito da un sistema di combattimento che sterza verso un approccio tecnico assai gradevole. Le lotte sono a squadre da tre e racchiudono tutto il talento degli sviluppatori Arc System, già autori di BlazBlue e dell’acclamata saga beat ‘em up di Guilty Gear.

A quale tra questi giochi PS4 siete più legati?