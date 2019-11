Parliamo spesso della miriade di offerte proposte dal noto sito di e-commerce Amazon. Raramente, però, ci soffermiamo a parlare delle promozioni che l’azienda propone in merito alle sottoscrizioni ai suoi rinomati servizi. Nelle scorse ore, la nota casa ha presentato un’offerta per celebrare il Black Friday che non potevamo non citare. Questa, riguarda il noto servizio di streaming musicale, Amazon Music Unlimited. Di che si tratterà?

Amazon, oltre ad essere super famosa per il suo vastissimo catalogo online, risulta essere tra le aziende più elogiate per quanto riguarda l’efficienza dei servizi che essa propone. Streaming video, streaming musicale, spedizioni super veloci, queste sono solo alcune delle cose che ci permettono di ottenere. In questo articolo ci focalizzeremo solamente su uno di questi servizi, quello relativo allo streaming musicale.

Amazon Music Unlimited: ecco la super offerta del Black Friday

Come ogni anno, Amazon fa scintille in occasione del Black Friday. Le offerte proposte dall’azienda sono di svariato tipo, queste, ovviamente, includono anche i suoi servizi. Per celebrare l’attesissimo venerdì nero, il noto sito di e-commerce ha deciso di proporre un mega sconto sulla sottoscrizione per Amazon Music Unlimited. Il noto servizio di streaming musicale alla pari con Spotify ed Apple Music costerà a tutti coloro che lo provano per la prima volta, solo 0,99 euro per 4 mesi.

Non c’è bisogno di dire che l’offerta risulta essere super vantaggiosa. Difficilmente, infatti, si riesce a trovare in giro una promozione di questo tipo. Spotify in passato ha proposto una promozione allo stesso prezzo, ma non era mai arrivata ad includere 4 mesi. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta prima che sia troppo tardi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.