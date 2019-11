Lo scorso settembre, Apple ha tenuto il consueto evento di presentazione dedicato ad iPhone e Apple Watch. Quest’anno, ad accompagnare i suddetti device, però, c’è stato anche un altro prodotto, iPad. Ebbene sì, il colosso di Cupertino ha deciso di stravolgere un po’ le cose presentando un nuovo tablet “low-cost” dalle caratteristiche innovative. Il super conveniente device è diventato ancora più accessibile grazie ad un’interessante offerta lanciata da Unieuro per il Black Friday. Scopriamo i dettagli.

Unieuro risulta essere una delle catene italiane più rinomate per quanto riguarda gli sconti del Black Friday. Anche quest’anno, l’azienda ha deciso di non deludere coloro che da tempo aspettano l’arrivo del famoso giorno. Tra le tante offerte proposte, quella sul nuovo iPad 10.2 risulta essere decisamente molto interessante.

Apple: iPad 10.2” a soli 299 euro da Unieuro

Il nuovo iPad con schermo da 10.2” altro non è che una versione aggiornata di iPad 9.7”. Apple ha deciso di mantenere bassi i prezzi proponendo un design leggermente diverso, un display di dimensioni maggiori, più memoria RAM e l’introduzione del supporto per la Smart Keyboard. Tutte queste caratteristiche rendono il nuovo iPad una vera e propria bomba. Il prezzo di listino per la variante base solo Wi-Fi con memoria interna da 32 GB è di 389 euro. In occasione del Black Friday, Unieuro ha deciso di proporlo al costo di 299 euro.

Ricordiamo che la promozione risulta essere già attiva. Mentre online le scorte sembrano essere già terminate, lo stesso non vale per i negozi. L’offerta sarà valida fino al prossimo 2 dicembre. Vi consigliamo, se interessati, di recarvi al negozio Unieuro più vicino. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.