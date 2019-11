Lo smog e l’aria tossica nelle grandi città è ormai un problema persistente per le grandi città, in alcune più di altre. Tra quest’ultime troviamo Nuova Delhi la cui aria risulta così pessima che qualcuno ha avuto la brillante di idea di vendere ossigeno. Insomma, il problema di tutti è diventata la possibilità di altri. Un imprenditore ha deciso di aprire un bar che vende esclusivamente tale prezioso gas a chiunque ne faccia richiesta, pagando ovviamente.

Il bar si chiama Oxy Pure e in realtà è aperto da maggio, ma la sua popolarità è cresciuta solo ultimamente. Com’è facile aspettarsi, si tratta di un servizio di lusso il cui negozio è stato collocato all’interno di centro commerciale, appunto, di lusso. Il costo per una somministrazione di ossigeno puro per 15 minuti è di 6 euro. Un altro aspetto particolare è che si può scegliere sapori diversi come cannella o arancia.

Il bar dell’ossigeno

La dichiarazione di Ajay Johnson, proprietario di Oxy Pure: “Quando ho controllato di recente, l’indice della qualità dell’aria si è attestato a circa 642, il che è estremamente pericoloso per la salute. Questa sessione aiuta molto in questo. Disintossica il corpo e riduce l’impatto dell’inquinamento e di tutto il carbonio che si inala. Inoltre, dà energia al corpo e ti fa sentire rilassato.”

Molte parti dell’India sono particolarmente inquinate. Un problema dovuto principalmente a una crescita esponenziale dell’economia. Un altro aspetto che va ricordato è che si tratta del secondo paese più popoloso del nostro pianeta, ben più di un miliardo di individui.