La tecnologia è associata al nostro stile di vita. Se da un lato potremmo essere più sedentari, dall’altro potremmo ricevere stimoli per diventare più attivi. È in questa seconda ipotesi che lo smartwatch ha svolto un ruolo chiave. Ma oltre a ciò, dimostra ancora (e forse soprattutto) di essere un’eccellente estensione dello smartphone.

Le opzioni sul mercato sono in costante aumento e, oggi, vogliamo dedicare questo spazio alla presentazione di BlitzWolf BW-HL1, uno smartwatch disponibile su Amazon al costo competitivissimo di 25,99 €.

Il marchio BlitzWolf

BlitzWolf è un giovane marchio nel mercato. Nato nel 2015, mira a offrire ai consumatori una tecnologia innovativa e molto versatile. Il prezzo combinato con la qualità del prodotto ha dettato la sua crescita e il successo.

Offre tecnologia di qualità in segmenti come accessori per smartphone, tutti i tipi di adattatori USB, dispositivi per la riproduzione del suono, powerbank, aspirapolveri intelligenti e molti altri gadget. E, naturalmente, un altro segmento in cui possiamo constatarne la versatilità è quello degli smartwatch.

Smartwatch BlitzWolf BW-HL1

Ci sono marchi nel mercato degli smartwatch che si distinguono e sono immediatamente identificati dalla loro immagine. La custodia Apple Watch ne è un buon esempio. In questo modo, BlitzWolf sembra essere stato ispirato da questo design per il suo BW-HL1.

BW-HL1 ha quindi uno schermo rettangolare da 1,3″ con finiture curve sia nella cornice che nella finitura del vetro.

Viene fornito con una batteria da 180 mAh, che offre un’autonomia compresa tra 7 e 10 giorni. Questa autonomia dipende dall’uso, dato principalmente durante il monitoraggio dell’esercizio fisico. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

Inoltre, è dotato di Bluetooth versione 4.0 ed è impermeabile, certificato IP68. Questa certificazione lo rende adatto per il nuoto, anche con le restrizioni imposte.

Monitoraggio dell’attività fisica

Oltre a quanto già citato, il BlitzWolf BW-HL1 supporta il monitoraggio di altre 7 attività sportive. Vale a dire: correre, camminare, calcio, ciclismo, saltare la corda, badminton e basket.

Per facilitare questo monitoraggio, è inoltre dotato di un sensore di frequenza cardiaca. Questa mediazione può quindi essere eseguita continuamente, durante l’attività o momentaneamente, ovvero quando l’utente lo desidera.

Un’altra analisi che questo smartwatch ci consente di fare è la misurazione della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue, come indicato dal marchio.

Il monitoraggio del sonno e la ricezione delle notifiche dello smartphone sono due delle funzioni disponibili sullo smartwatch BlitzWolf BW-HL1. Infine, può essere utilizzato come otturatore della fotocamera, come controller di riproduzione multimediale e persino fornire informazioni meteorologiche.

Il prezzo di questo smartwatch, con tutte queste caratteristiche, è inferiore ai 30€.