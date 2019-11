La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da pochi giorni dato il via ad un nuovo evento all’interno di Fortnite. Questo risulta essere molto particolare in quanto riguarda un prodotto dell’azienda stessa, Battle Breakers. Epic Games ha pensato bene di promuovere il suo nuovo titolo lanciando un evento speciale che permetterà di ottenere una Skin gratuitamente. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che parliamo di Epic Games e del suo nuovo titolo Battle Breakers. Sono settimane, infatti, che si vocifera dell’arrivo di un evento che coinvolgesse i due videogiochi. Questo è finalmente arrivato e permette di portarsi a casa una mitica Skin per la modalità Salva il Mondo. Ecco la procedura da seguire per ottenerla gratuitamente.

Fortnite: ecco come ottenere la Skin Razor gratuitamente

Epic Games ha deciso di ricreare uno dei personaggi principali di Battle Breakers all’interno di Fortnite. Chiunque deciderà di partecipare all’evento potrà portarsi a casa la Skin esclusiva in maniera completamente gratuita. Diversamente da quanto detto in precedenza, al momento la Skin risulta sbloccabile solamente per la modalità Salva il Mondo. Tutto quello che bisogna fare è scaricare e giocare a Battle Breakers fino al raggiungimento del livello 20. Raggiunto tale traguardo bisognerà entrare su Fortnite per veder comparire la Skin Razor all’interno dell’armadietto.

Si vocifera dell’arrivo della sopracitata Skin anche per la modalità Battle Royale. Tuttavia, al momento Epic Games non ha deciso di rilasciare informazioni in merito. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.