La “medicina cinese” rischia di dimezzare la popolazione di asini

La medicina è un settore molto ampio e variegato, aperte a tantissime vie. Possiamo trovare la medicina classica, quella alternativa, che si basa prevalentemente sull’effetto placebo, la medicina orientale ecc.

Proprio riguardo a quest’ultima, la richiesta cinese di pelli di asino per produrre una medicina tradizionale potrebbe spazzare via più della metà della popolazione mondiale di asini nei prossimi cinque anni, secondo quanto riportato dagli esperti

Quasi cinque milioni di pelli vengono utilizzate ogni anno per produrre ejiao, un gel che si ritiene in Cina sia un rimedio per i problemi che vanno dal raffreddore all’invecchiamento, mettendo a dura prova le popolazioni di asini in tutto il mondo, secondo il gruppo britannico di benessere degli animali DonkeySanctuary.

La medicina cinese metto a rischio gli asini

La popolazione domestica cinese di asini è crollata del 76% dal 1992 e il paese importa la maggior parte delle pelli di asino che utilizza, principalmente da commercianti in Sud America, Africa e Asia. Attualmente ci sono circa 45,8 milioni di asini nel mondo, ha detto Donkey Sanctuary.

Il commercio di pelli d’asino ha provocato “sofferenze su una scala enorme e inaccettabile“, ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo Mike Baker in una nota. I ricercatori hanno documentato casi di condizioni di lavorazione non igieniche e disumane, tra cui gli asini che venivano grossolanamente macchiati sulla testa in un macello in Tanzania mentre erano ancora coscienti e repressi. In una struttura di detenzione in Brasile, gli animali malnutriti venivano tenuti nelle stesse penne di “centinaia di carcasse di asini” che avevano contaminato l’unica fonte d’acqua disponibile, “mettendo gli asini rimanenti a rischio di malattie infettive o grave disidratazione”.