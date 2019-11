La casa della mela morsicata, Apple, non è molto famosa per quanto riguarda le iniziative promozionali lanciate sui suoi prodotto. Cupertino, infatti, non fa quasi mai sconti, se non per occasioni super speciali. Il Black Friday risulta essere uno di quei rarissimi eventi in cui l’azienda decide di fare un’eccezione. Cosa avrà in mente quest’anno?

Ebbene sì, anche per il 2019, Apple ha deciso di partecipare alla grossa festa degli sconti del Black Friday. Come lo scorso anno, l’iniziativa non durerà solamente un giorno, ma ben 4, dal venerdì nero (29 novembre) al 2 dicembre. L’arrivo della promozione è stato annunciato nelle scorse ore. Quali saranno i prodotti coinvolti?

Apple: gift card in regalo con l’acquisto di determinati prodotti

L’azienda della mela morsicata, Apple, ha nuovamente deciso che non proporrà uno sconto effettivo sui suoi prodotti. Questa, infatti, ha deciso di proporre lo sconto sotto forma di credito da poter spendere all’interno del suo stesso negozio. Per ogni prodotto aderente all’iniziativa acquistato nel periodo che va dal 29 novembre al 2 dicembre, Apple regalerà una gift card. Il valore di quest’ultima varierà in base al prodotto acquistato.

Dall’immagine proposta in copertina si può intuire che i prodotti che faranno parte dell’iniziativa saranno iPhone, Apple Watch, iPad e MacBook. Tuttavia, potrebbero aggiungersene degli altri a promozione iniziata. Al momento, non sappiamo a quanto ammonta il valore della gift card offerta con ogni prodotto. Ciò che è certo è che il valore massimo sarà di 200 euro (probabilmente solo per i Mac). Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.