L’azienda della mela morsicata, Apple, ha finalmente lanciato il prodotto che molti aspettavano da tanto tempo, MacBook Pro 16”. Sono mesi che gli utenti fantasticano sul portatile e, finalmente, questo è arrivato sul mercato. Oltre a migliorare una serie di aspetti della precedente generazione, il nuovo MacBook Pro 16”, introduce finalmente un nuovo tipo di tastiera. Apple la chiama Magic Keyboard e la definisce un portento. Sarà davvero così?

Per diverse generazioni, i MacBook Pro e non solo, sono stati afflitti da una grave problematica relativa alla funzionalità della tastiera. Il difetto veniva causato dal meccanismo a farfalla implementato all’interno di questa. Nonostante i vari tentativi di risolvere il problema, Apple non è mai riuscita a proporre un prodotto valido. La Magic Keyboard si professa come la soluzione a tutto. Andiamo a scoprire cosa ne pensa il Wall Street Journal.

Apple: la Magic Keyboard è davvero la più silenziosa in commercio?

Basta andare sul sito Apple e dare un’occhiata alla pagina relativa alla nuova tastiera di MacBook Pro 16” per rendersi conto di quanto l’azienda la elogi. Il colosso di Cupertino considera la nuova Magic Keyboard un vero e proprio capolavoro. Questa è dichiarata “affidabile e silenziosa”. Nelle scorse ore, il Wall Street Journal ha deciso di mettere alla prova la seconda caratteristica citata dall’azienda per verificarne l’autenticità.

Dopo aver messo a confronto diverse tastiere e averne accuratamente registrato i dati di rumorosità è emerso che la Magic Keyboard del nuovo MacBook Pro 16” risulta essere seconda (per pochissimo) solo alla tastiera del PixelBook Go. Un risultato davvero impressionante considerando il cattivo lavoro svolto dalla casa di Cupertino con la precedente generazione di tastiere. Si prospetta che nel prossimo futuro Apple implementi la Magic Keyboard anche sugli altri MacBook. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.