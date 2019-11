L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato un aggiornamento importante di Fortnite battle royale. Questo, arrivo dopo un lungo periodo in cui la casa ha deciso di rilasciare piccoli update minori. Tra le tante novità scovate all’interno dei codici di gioco che devono ancora essere svelate, la presenza di una nuova arma. Scopriamo di cosa si tratta.

Ebbene sì, pare proprio che Epic Games abbia intenzione di riprendere con le aggiunte di oggetti e armi all’interno del gioco. I codici dell’ultimo update rilasciato per il battle royale (11.20) lasciano poco all’immaginazione. La nuova arma di Fortnite sarà il fucile d’assalto pesante. Andiamo a scoprire le sue caratteristiche.

Fortnite: ecco le caratteristiche del fucile d’assalto pesante

Non è la prima volta che sentiamo parlare di fucile d’assalto pesante all’interno del noto fenomeno videoludico. L’arma, infatti, è già stata presente all’interno della mappa di gioco nel corso del Capitolo 1. Il Capitolo 2 è iniziato con sole due tipologie di fucile d’assalto. A breve, il mitico fucile d’assalto pesante farà il suo ritorno. Stando a quanto dichiarato da un noto dataminer, l’arma verrà proposta in sole due varianti, leggendaria ed epica. I punti danno afflitti agli avversari saranno rispettivamente di 44 e 46 per il corpo e di 88 e 92 per la testa.

Ricordiamo che questa non risulta essere l’unica arma che vedrà la luce su Fortnite nel breve periodo. Pare, infatti, che Epic Games abbia in serbo una serie di grosse novità per tutti i fan del videogioco. Stando a quanto dichiarato dai vari dataminer, potremmo veder comparire l’arma con l’aggiornamento contenuto di questa settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.