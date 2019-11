Windows 10, problemi con “Esplora risorse” con l’ultimo aggiornamento

Microsoft è senza dubbio l’azienda principale sul campo dei software per computer/laptop, grazie al suo diffuso Windows, che ormai da oltre 10 anni domina incontrastato il settore. Windows 10, infatti, è presente su quasi la totalità di tutti i device in tutto il mondo. Questo merito anche dei continui aggiornamenti che vengono rilasciati, alcuni periodici, più corposi, che introducono interessanti novità e miglioramenti, ed altri mensili principalmente per fixare bug e rilasciare patch di sicurezza. Purtroppo, dopo ogni nuovo aggiornamento possono emergere alcuni problemi, come per esempio l’ultimo riguardante la ricerca con “Esplora risorse”, dopo il nuovo update di Novembre.

Il problema dell’Esplora risorse di Windows 10

Con l’ultimo aggiornamento, è stata notevolmente migliorata la funzione di esplora risorse, ovvero la possibilità di cercare qualsiasi file rapidamente in tutto il device, scrivendo semplicemente la parola chiave nella stringa.

Molti utenti, su Microsoft Answer, si sono riversati nei vari thread e commentare il loro problema specifico. Ecco alcuni messaggi rilasciati:

“In realtà a volte la casella di ricerca si blocca totalmente. In Windows Explorer (le cartelle del processo di Windows Explorer), il clic destro e sinistro non funzionano, fino a quando non si forza il riavvio di Windows Explorer. Purtroppo, questo risolve il bug solo temporaneamente”.

Altri scrivono: “Ho avuto lo stesso problema con l’aggiornamento (KB4517245), dovevo attendere fin troppo tempo prima che la casella di ricerca si sbloccasse e apparisse il cursore, il clic destro non ha mai funzionato quando usavo la build 18363.476 di Windows 1909… Tuttavia, dopo aver disinstallato quell’aggiornamento, ho provato la build 18362.476 di Windows 1903, risolvendo il problema. L’ultimo aggiornamento obbliga gli utenti a premere invio o fare clic sulla freccia per avviare la ricerca, il che è seccante; prima, invece, la ricerca era automatica e si avviava non appena s’interrompeva la scrittura”.

Non resta dunque che attendere la risposta ufficiale di Microsoft per come risolvere manualmente il problema o nel caso se verrà rilasciata una patch per fixare il bug.