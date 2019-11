L’uscita dei nuovi auricolari true wireless della mela morsicata, gli AirPods Pro, ha spostato l’attenzione degli utenti sui piccoli gioiellini Apple. Ad essere molto apprezzati, non solo il nuovo modello uscito, ma anche gli iconici AirPods di seconda generazione. Proprio questi ultimi, nelle scorse ore, sono stati proposti ad un prezzo pazzesco da Amazon. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

C’era da aspettarselo, l’arrivo di un nuovo modello di AirPods Pro ha fatto in modo che molte aziende decidessero di mettere in promozione la generazione precedente. Nonostante Cupertino continui a proporre gli AirPods di seconda generazione al prezzo di 179 euro (modello base), sul web si può trovare decisamente di meglio. Ecco come ha deciso di sorprendere Amazon questa volta.

Apple: AirPods di seconda generazione ad un prezzo mai visto prima

Amazon ha deciso di superarsi ancora una volta, in occasione della settimana del Black Friday, questa ha deciso di lanciare una mega offerta sui gli auricolari true wireless più amati di sempre. Il noto sito di e-commerce propone entrambi i modelli di AirPods di seconda generazione ad un prezzo molto interessante, solo 135 euro per la variante con case di ricarica standard e 179 euro per la variante con case di ricarica wireless. Stiamo parlando di un risparmio di 44 euro nel primo caso e di 50 euro nel secondo.

La promozione dovrebbe rimanere attiva per tutta la durata della settimana del Black Friday. Tuttavia, le scorte del prodotto potrebbero esaurirsi prima che questa termini. Vi consigliamo quindi, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.