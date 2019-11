Siamo oramai ufficialmente a pochi giorni dal Black Friday. Molte aziende hanno già deciso di dire la loro in merito all’occasione. Di certo, le catene di elettronica non sono state a guardare. MediaWorld, nelle scorse ore, ha deciso di strabiliare tutti i fan della mela morsicata con il lancio di una mega promozione su uno dei prodotti Apple più desiderati, MacBook Air 2019. Scopriamo i dettagli dell’offerta.

Ebbene sì, quest’anno, MediaWorld ha deciso di andarci giù pesante con le offerte dedicate ai prodotti della mela morsicata. iPad, iPhone, MacBook ecc., ci sono promozioni per tutti i gusti. Quella, però, decisamente più interessante, riguarda proprio MacBook Air. Andiamo a scoprirla.

Apple: MacBook Air 2019 a soli 895 euro da MediaWorld

La nota catena di elettronica ha messo in campo un’offerta che difficilmente farà resistere i fan del colosso di Cupertino. Il nuovo MacBook Air 13” 2019 con processore intel Core i5 1,6 GHz e 128 GB di memoria interna è in offerta allo strabiliante prezzo di 895 euro. Parliamo di uno sconto davvero impressionante, ben 384 euro in meno rispetto al prezzo di listino (30%). Il device, ovviamente, risulta essere disponibile in tutte e tre le colorazioni in cui viene prodotto: oro, grigio siderale e argento.

Attualmente, il device risulta essere già esaurito all’interno dello store online di MediaWorld. Tuttavia, i negozi hanno ancora a disposizione qualche pezzo. Vi consigliamo, se interessati, di recarvi al più presto al negozio MediaWorld più vicino per non lasciarvi sfuggire l’occasione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.