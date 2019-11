L’arrivo del Capitolo 2 di Fortnite ha decisamente stravolto le meccaniche di gioco del titolo di Epic Games. Molte delle cose che eravamo abituati a vedere all’interno del battle royale, ora non ci sono più. Per fortuna, la casa del fenomeno videoludico ha saputo scegliere bene quelle da mantenere in questo nuovo capitolo del gioco. La Skin segreta del Battle Pass è una di queste. Nelle scorse ore, questa è stata svelata da Epic Games stessa.

Ebbene sì, sono oramai diverse stagioni di Fortnite che Epic Games decide di rilasciare una Skin segreta per coloro che completano una serie di sfide del Pass Battaglia. La Skin, di rarità leggendaria, rappresenta spesso un personaggio importante all’interno del gioco. Quale sarà quella della prima stagione del Capitolo 2? Andiamo a scoprirla insieme.

Fortnite: scopriamo la Skin segreta della Stagione 1, Capitolo 2

Epic Games non è riuscita a mantenere il segreto fino al momento del debutto. Nelle scorse ore, infatti, la casa ha deciso di rivelare la Skin misteriosa in anteprima. Come tutti ci aspettavamo, questa sarà di rarità leggendaria. Parliamo di un personaggio femminile, “Sorana”. Il costume avrà ben tre stili alternativi e sarà dotata di un suo personale set. Bisognerà completare una serie di challenge a tema per poter portarsi a casa anche dei picconi doppi e un dorso decorativo a tema.

La Skin segreta sarà ottenibile solamente dopo il rilascio delle prossime sfide settimanali. Solo allora si potrà completare la challenge che permetterà di guadagnare il caratteristico costume. Al momento, non abbiamo informazioni in merito al feedback della community. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.