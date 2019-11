Il Black Friday sta prendendo piede sempre di più all’interno del nostro paese. Se prima erano pochi i negozi italiani che proponevano sconti in occasione di questo avvenimento, ora, è difficile trovare qualcuno che resti indifferente. Nelle scorse ore, anche un noto operatore virtuale, Kena Mobile, ha deciso di proporre la sua offerta a tema Black Friday. Scopriamola insieme.

Kena Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali più rinomati all’interno del territorio italiano. Questo, infatti, si poggia su rete Tim offrendo una copertura da fare invidia a molti. I prezzi super convenienti proposti dall’azienda hanno fatto si che questa diventasse famosa in pochissimo tempo. Andiamo a scoprire insieme quella che è la promozione “Black Friday” dell’operatore.

Kena Mobile: minuti e messaggi illimitati e 70 GB a 5,99 euro al mese

Ebbene sì, l’operatore virtuale di Tim ha deciso di proporre qualcosa di davvero grosso per celebrare il Black Friday di quest’anno. La promozione lanciata risulta essere una rivisitazione della classica “Kena Mobile 5,99”. Come quest’ultima, la nuova offerta propone minuti e messaggi illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati 4G fino a 30 Mbps a soli 5,99 euro al mese. Per celebrare il Black Friday, però, Kena ha deciso di offrire gratuitamente il primo mese di promozione, l’attivazione, la SIM e la spedizione.

Un’offerta davvero molto conveniente per chi ha intenzione di avvicinarsi all’operatore. Ricordiamo, però, che l’offerta è sotto scrivibile solo da clienti che passano all’operatore mantenendo il proprio numero da Iliad e alcuni operatori virtuali (ho. Mobile escluso). La promozione sarà disponibile solo per un periodo limitato. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.