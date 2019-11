La disparità retributiva di genere sembra sfondare la barriera della morte ed entrare nel mondo delle celebrità. Anche da sepolti, gli uomini continuano a guadagnare più delle donne. La morte, quindi, non è una scusa per le celebrità per smettere di lavorare. James Dean, sebbene morto dal 1955, è stato recentemente scritturato in un nuovo film sulla guerra del Vietnam, “Alla ricerca di Jack“.

James Dean risorgerà digitalmente: effetti speciali consentiranno di ricreare l’attore attraverso una raccolta di vecchie fotografie e filmati. La voce sarà presa in prestito da un altro attore. I morti sono ora rivali dei vivi per i ruoli nei film. Questa controversa decisione sul casting è stata accolta con indignazione da molti attori su Twitter.

Dean non è affatto la prima celebrità morta a continuare la sua carriera dopo la morte. Nat King Cole ha cantato con sua figlia Natalie nel suo album del 1991 vincitore del Grammy Award, “Unforgettable… With Love“, e si è esibita sul palco con lei attraverso uno schermo video. Nel frattempo, Tupac Shakur si è esibito sul palco con Snoop Dogg e Dr. Dre nel 2012 e Michael Jackson si è esibito come ologramma ai Billboard Music Awards nel 2014.

Se, come diceva Dean, “L’immortalità è l’unico vero successo“, allora il successo è possibile per un numero crescente di celebrità di alto profilo che sono rimaste produttive e preziose dopo la morte. Ma alcune celebrità hanno più valore di altre.

Sia nella vita che nella morte, le celebrità esercitano un potere significativo come catalizzatore del significato culturale. Hanno un valore simbolico ed economico che si estende alla morte attraverso le tracce che si lasciano alle spalle e includono fotografie, film, brand e registrazioni della loro voce.

La celebrità delle donne

Ma questa celebrità postuma varia di valore. Per molte celebrità femminili di alto profilo, le tracce che lasciano hanno un valore sessualizzato. Gran parte del loro valore simbolico ed economico riguarda i loro corpi, riflettendo la disparità di genere esistente.

Le celebrità delle donne morte vengono (ri)messe al lavoro vendendo prodotti femminili, come cioccolatini o profumi. Nel frattempo, Steve McQueen vende automobili Ford Puma ed Einstein promuove Genius Bread.

Il modo in cui la disuguaglianza di genere attraversa la tomba è chiaramente rivelato dalla pubblicazione da parte della rivista Forbes dell’elenco degli stipendi delle celebrità decedute. Delle 52 celebrità della lista in quasi due decenni, solo cinque sono donne: le attrici Marilyn Monroe ed Elizabeth Taylor, la spogliarellista e la pin-up artist Bettie Page, e le cantanti e cantautrici Jenni Rivera e Whitney Houston.

Gli uomini – tra cui Michael Jackson, Elvis Presley e Charles Schultz – dominano costantemente le prime posizioni nella lista. I loro guadagni dopo la morte sono sorprendentemente alti rispetto a quelli delle donne che appaiono.

Le celebrità decedute più pagate del 2018

Michael Jackson è al primo posto ogni anno dalla sua morte (tranne il 2009 e il 2012), contribuendo a invertire la tendenza della sotto rappresentanza degli artisti neri e delle minoranze. Gli stipendi del Re del Pop sono stati enormi, raggiungendo gli 825 milioni di dollari nel 2016 a causa della vendita della sua parte del catalogo Sony/ATV Music, che presentava gran parte della musica dei Beatles. Entro il 2019, hanno raggiunto il punto più basso, fino a 60 milioni.

Al contrario, Marilyn Monroe è stata la donna più pagata con i suoi 13 milioni nel 2019, permettendole di rimanere ottava nella lista per il secondo anno consecutivo.

Forbes suggerisce che, al fine di raggiungere una carriera postuma di successo finanziario, aiuta l’essere un uomo bianco statunitense o britannico, anche se casi come Michael Jackson, Bob Marley, Prince e Whitney Houston si sono distinti negli ultimi anni.

Preparare la carriera per l’aldilà

I guadagni postumi della carriera di Monroe, Taylor, Page, Rivera e Houston illustrano come le donne, i neri e le minoranze etniche continuano a essere sotto rappresentate tra coloro che guadagnano alti redditi dopo la morte.

Gli uomini hanno una buona reputazione nel diventare ricchi attraverso i libri che scrivono o la musica e i testi che producono. D’altra parte, le celebrità delle donne hanno meno probabilità di essere una fonte di produzione di ricchezza ma un mezzo per generare ricchezza per gli altri.

Tuttavia, il 21° secolo in particolare sta assistendo alla nascita di celebrità percettive e ben informate, che possiedono le fonti di produzione di ricchezza e non si limitano al loro capitale corporeo. Donne come Oprah Winfrey, le sorelle Kardashian e JK Rowling hanno il controllo del loro valore economico e simbolico – che è qualcosa che possono portare a morte.

Praticamente ogni possibile candidato per le future classifiche ha una lunga vita davanti, il che significa che ci vorranno molti anni prima che questa disparità di genere nella morte venga adeguatamente contestata. Allo stato attuale, la disuguaglianza di genere significa che, per le donne famose, la morte non è l’ultimo grande equalizzatore: la disuguaglianza continua oltre la morte.