Amazon non smette mai di sorprendere con le sue promozioni super interessanti. In questi giorni, vi abbiamo spesso parlato delle fantastiche offerte comparse sul noto sito di e-commerce in occasione della settimana del Black Friday. Oggi, parliamo di una nuova promozione che sicuramente farà gola a molti utenti. Questa, non riguarda un prodotto, ma un servizio dell’azienda stessa, il famoso Amazon Prime.

Ebbene sì, la nota azienda ha deciso di mettere in promozione il suo servizio di eccellenza, Amazon Prime. L’abbonamento annuale, che solitamente viene proposto allo già scontato prezzo di 36 euro, in occasione del Black Friday scende a soli 25 euro. Parliamo di un’offerta davvero da non perdere.

Amazon Prime: tanti vantaggi ad un prezzo molto basso

Quando si pensa ad Amazon Prime, la prima cosa che viene in mente sono le spedizioni super veloci e a costo zero. Questo, è solamente uno dei vantaggi che l’iscrizione al servizio della nota azienda offre. Questo, infatti, permette anche di usufruire di piattaforme quali: Twitch Prime, Prime Music, Prime Video, Prime Reading, Prime Now e Amazon Photo. Parliamo a tutti gli effetti di una delle sottoscrizioni più convenienti presenti sul mercato. Per il Black Friday, la casa ha deciso di fare ancora di più, il prezzo per l’abbonamento annuale al servizio scende a soli 25 euro.

Possono richiedere l’attivazione del servizio, tutti i clienti che provano Amazon Prime per la prima volta e tutti quelli che intendono passare da una sottoscrizione mensile ad una annuale. Si potrà usufruire dell’offerta fino al prossimo 2 dicembre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.