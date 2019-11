Ieri vi abbiamo parlato di una promozione molto interessante proposta da MediaWorld riguardante MacBook Air. Sembrava che le offerte dell’azienda per il Black Friday fossero finite, ma invece no. Nelle scorse ore, la nota catena di elettronica ha lanciato la vera bomba, iPhone 11 a soli 679 euro. Uno dei prezzi più bassi mai visti fino ad ora. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, MediaWorld ha deciso di sganciare un’ulteriore offerta bomba rivolta a tutti i fan della mela morsicata. Il melafonino colorato, lanciato da Apple lo scorso settembre, viene proposto ad un prezzo davvero mozzafiato. Le scorte andranno letteralmente a ruba.

Black Friday: l’offerta riguardante iPhone 11 più interessante di sempre

MediaWorld si conferma essere una delle catene di elettronica più convenienti presenti sul territorio italiano. Questa, ha deciso di anticipare l’inizio delle offerte Black Friday di un giorno. Tutte le interessanti promozioni saranno disponibili da oggi, 28 novembre, fino al prossimo lunedì, 2 dicembre. In questo articolo ci soffermiamo solamente su una delle interessanti offerte proposte dall’azienda, quella riguardante iPhone 11. Ebbene sì, il modello di melafonino lanciato lo scorso settembre, viene proposto all’impressionante prezzo di 679 euro nella configurazione da 64 GB.

Ad essere in promozione, l’intera gamma di colorazioni in cui è stato prodotto lo smartphone. Nel momento in cui scriviamo, tutte risultano essere disponibili all’interno dello store online della casa. Tuttavia, molto presto potrebbero esaurirsi. Non disperate però, le offerte Black Friday sono anche disponibili all’interno dei negozi. Se siete interessati alla promozione, il nostro consiglio è di agire il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.