PlayStation Store, ecco i giochi gratis del mese di Dicembre

Sono stati resi noti i giochi gratis per chi ha l'abbonamento Plus su PlayStation Store, che sono Titanfall 2 e Monster Energy Supercross

Anche il settore dei videogiochi è sempre in continua evoluzione. Agli inizi, si giocava esclusivamente col disco fisico comprato nei vari centri appositi. Successivamente è nata la moda di acquistare i giochi digitalmente nei vari store delle console stesse, come per esempio PlayStation Store. I vantaggi senza dubbio sono molteplici: la velocità di acquisto gioco, la possibilità di giocarlo senza inserire o cambiare il disco, la possibilità di sfruttare le continue promozioni. Proprio riguardo quest’ultimo aspetto, per chi ha sottoscritto l’abbonamento Plus, PlayStation Store offre due giochi gratuiti al mese da scaricare e poter giocare finché si ha l’abbonamento.

Ecco i giochi gratuiti di Dicembre di PlayStation Store

Ieri sono stati finalmente rivelati i due giochi gratuiti del mese di Dicembre, che verranno resi scaricabili nella prima settimana. Scopriamo insieme quali sono: