I social network ormai sono una realtà consolidata della nostra società. Quasi tutte le persone, di tutte l’età, è iscritta nei vari social presenti, tra cui spiccano senza dubbio Facebook, Instagram, Twitter ecc. Proprio quest’ultimo è stato il primo a lanciare la moda dei social, tanto che attualmente ha centinaia di milioni di account registrati.

Riguardo a questo fatto, l’azienda ha infatti deciso di fare una grande pulizia, sia per alleggerire il network, sia per rendere disponibile più scelta di username, eliminando tutti gli account inattivi.

Twitter elimina gli account inattivi

L’azienda ha deciso che invierà una email a tutti gli utenti registrati al social che non hanno fatto l’accesso negli ultimi sei mesi. Un avviso, che li esorta a fare il login entro l’11 Dicembre o il loro account verrà definitivamente cancellato.

“Come parte del nostro impegno di offrire la possibilità a tutti di accedere alla conversazione pubblica, stiamo lavorando per liberare gli account inattivi in modo da presentare un’informazione più accurata e credibile a cui le persone possano fare affidamento”, ha dichiarato l’azienda in merito. “L’obiettivo è incoraggiare gli utenti ad effettuare l’accesso e usare Twitter quando registrano un account, come scritto nella nostra policy sugli account inattivi”.

Twitter non è il primo social a decidere di fare questa grande pulizia di massa, infatti anni fa anche Yahoo la attuò. Ricordiamo che per chi volesse continuare ad avere un account sul social network, basta che faccia normalmente accesso entro l’11 Dicembre; non è necessario pubblicare tweet o quant’altro.