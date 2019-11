La casa della mela morsicata, Apple, non è solita proporre promozioni riguardanti i suoi prodotti è servizi. Tuttavia, in alcune occasioni speciali, questa decide di proporre interessanti iniziative. Il Black Friday è stata sempre una occasione che il colosso di Cupertino ha sfruttato per lanciare qualche piccola iniziativa promozionale. L’ultima trovata della casa riguarda un bonus sui fondi di Apple ID. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Ebbene sì, anche Cupertino ha deciso di aderire alla settimana del Black Friday. Per un periodo limitato sarà possibile ottenere un bonus del 10% sul proprio credito Apple ID semplicemente aggiungendo fondi all’account. Ecco come funziona la promozione.

Apple: ecco come ricevere il bonus del 10% sul proprio ID

Non è la prima volta che parliamo di questa promozione. Già in passato, infatti, Apple ha permesso ad una cerchia di utenti di ricevere un bonus del 10% sul proprio ID a fronte di una ricarica dei fondi sull’account. In occasione del Black Friday, la promozione viene riproposta e viene estesa a molti più paesi, Italia compresa. Per ogni ricarica dei fondi del proprio Apple ID si riceverà un bonus del 10%. Il minimo ricaricabile è 1 euro e il massimo è di 200 euro. Di conseguenza, si potranno ottenere fino a 20 euro di bonus sul proprio ID.

Ricordiamo che la promozione risulta essere disponibile solamente per un periodo limitato, fino al prossimo 12 dicembre. Non sappiamo se l’azienda deciderà di riproporre nuovamente l’offerta. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.