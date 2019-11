La casa della mela morsicata, Apple, ha annunciato qualche giorno fa l’inizio di una promozione molto speciale in occasione del Black Friday. L’iniziativa è disponibile da poche ore, questa permette di ricevere carte regalo fino ad un valore massimo di 200 euro sull’acquisto di alcuni prodotti. Quali saranno?

Ebbene sì, per l’ennesimo anno, Apple ha deciso di non proporre sconti effettivi sui suoi prodotti per il Black Friday. Gli sconti, infatti, vengono proposti come buoni da poter spendere all’interno del suo stesso store. Il valore del buono, ovviamente, varia dal tipo di prodotto che si decide di acquistare. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli dell’iniziativa.

Apple: quattro giorni di shopping davvero speciale

E’ davvero raro trovare promozioni in casa Apple. Il Black Friday risulta essere una di quelle poche occasioni in cui il colosso di Cupertino decide di sbilanciarsi. A partire da oggi, 29 novembre, e fino a lunedì, 2 dicembre, sarà possibile ottenere una gift card di valore massimo di 200 euro a fronte dell’acquisto di uno dei device aderenti all’iniziativa. Come potete immaginare, il valore della gift card varia in base al device acquistato. Qui di seguito riportiamo tutti i prodotti aderenti all’iniziativa e il buono offerto insieme ad essi:

iPhone XR e iPhone 8: carta regalo da 50 euro. Apple Watch Series 3 (tutte le varianti): carta regalo da 25 euro. AirPods di seconda generazione: carta regalo da 25 euro. iPad Pro 2018: carta regalo da 100 euro. iPad Air e iPad Mini: carta regalo da 50 euro. MacBook Pro 13”, iMac e iMac Pro: carta regalo da 200 euro. MacBook Air: carta regalo da 100 euro. Apple TV 4K e HD: carta regalo da 25 euro. Powerbeats Pro: carta regalo da 50 euro. Beats Studio3 Wireless: carta regalo da 100 euro. Beats Solo3 Wireless: carta regalo da 50 euro. Powerbeats3 Wireless: carta regalo 50 euro.