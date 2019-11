Amazon risulta essere uno dei siti di e-commerce più rinomati quando si parla di sconti. In occasione del Black Friday, l’azienda propone una serie di offerte pazzesche che durano per una settimana intera. Molto spesso, ad essere in promozione, prodotti che raramente vanno in sconto nel corso dell’anno. Un esempio è il nuovissimo Apple Watch Series 5. A cosa avrà pensato Amazon?

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un’interessante offerta riguardante uno dei gioiellini della mela morsicata, Apple Watch Series 4. Pare proprio che Amazon non fosse pienamente soddisfatta. Nelle scorse ore, è stata messa in sconto anche la nuova generazione, la Series 5. Andiamo a scoprire i dettagli dell’offerta.

Apple Watch Series 5: ecco come risparmiare ben 50 euro!

Ebbene sì, Amazon ha deciso di esagerare con gli sconti sui prodotti della mela morsicata. L’azienda risulta essere una delle poche, se non l’unica, ad aver messo in promozione anche il nuovissimo orologio di Cupertino, Apple Watch Series 5. Il piccolo gioiellino, presentato solamente lo scorso settembre, è il primo orologio della mela morsicata ad essere dotato di display always on. Il device ha un prezzo di listino di 489 euro per la variante GPS con cassa in alluminio da 44 mm e cinturino sport. Amazon, propone il suddetto modello a 439 euro. Parliamo di uno sconto di ben 50 euro.

Ricordiamo che pur trattandosi di soli 50 euro, lo sconto è molto conveniente in relazione al prodotto. E’ davvero difficile, infatti, trovare una riduzione così alta sugli orologi di Cupertino appena usciti. Ricordiamo che l’offerta sarà valida solamente per poche ore. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.