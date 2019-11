La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, risulta essere particolarmente attenta alle festività. A breve, l’intera mappa di Fortnite verrà addobbata a tema per le festività natalizie. Nonostante manchi ancora un bel po’ di tempo a Natale, Epic Games ha comunque deciso di rilasciare la prima Skin natalizia della stagione all’interno del negozio oggetti di Fortnite.

Ebbene sì, sembra proprio che Epic Games abbia deciso di anticipare l’avvio delle festività all’interno di Fortnite. Nelle scorse ore, l’azienda del fenomeno videoludico ha sfruttato l’attenzione del Black Friday per promuovere la prima Skin a tema natalizio del Capitolo 2. Nei prossimi giorni vedremo comparire le altre?

Fortnite: Epic Games anticipa l’inizio dell’evento natalizio?

L’anno scorso, Epic Games ha pubblicato le prime Skin natalizie l’8 dicembre. Quest’anno, la casa ha deciso di anticipare notevolmente. Il primo costume a tema natalizio che vede la luce quest’anno è Tinseltoes. Non si tratta di una nuova Skin, questa, infatti, è stata presentata lo scorso anno. Fatto sta, però, che risulta essere una delle più amate in assoluto. Ora tutti si chiedono il perchè Epic Games abbia deciso di anticipare con il lancio delle Skin natalizie.

In molti vedono nella mossa di Epic Games una sorta di annuncio dell’inizio del tanto discusso evento natalizio. Questo, sarà ricco di novità e sorprese a tema. Anche quest’anno, la mappa di gioco si ricoprirà completamente di neve per celebrare il 25 dicembre. Quando verranno rilasciate le prossime Skin di Natale? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.