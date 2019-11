La casa della mela morsicata, Apple, risulta essere una delle poche aziende tecnologiche a dare moltissima importanza ai dettagli. D’altronde il colosso di Cupertino è molto rinomato anche per questo. Ogni anno, l’azienda propone una serie di accessori su misura per i suoi nuovi device. Tra quelli più apprezzati in assoluto troviamo le famose cover in silicone e pelle per iPhone. Nelle scorse ore, Unieuro ha deciso di proporre l’intera gamma in offerta. Scopriamo i dettagli.

Come in molti sanno, i prodotti Apple risultano essere davvero difficili da trovare in sconto. La situazione si aggrava ancora di più se si parla degli accessori ufficiali dell’azienda. La promozione lanciata da Unieuro nelle scorse ore risulta essere un’occasione davvero unica per portarsi a casa un piccolo gioiellino di Cupertino a prezzo scontato. Ecco di cosa si tratta.

Apple: cover originali per iPhone 11 a soli 29 euro!

Nonostante il Black Friday sia passato, Unieuro ha deciso di continuare ad andarci giù pesante. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di mettere in sconto l’intera gamma di cover originali per iPhone. Ad essere in promozione, sia i modelli in silicone che quelli in pelle. Troviamo davvero una vasta scelta di colorazioni e varianti. Unieuro ha puntato l’attenzione sulle cover per i nuovi iPhone 11, tuttavia, risultano essere in sconto anche quelle per le generazioni precedenti. I sconti variano da colorazione a colorazione. In generale, però, il prezzo a cui vengono proposte è di 29,99 euro.

Un prezzo del genere per le cover ufficiali di Cupertino non si era mai visto, soprattutto se si tiene in considerazione che le cover in pelle costano ben 55 euro. La promozione sarà disponibile per un periodo limitato, fino al 2 dicembre. Le scorte potrebbero presto terminare. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.