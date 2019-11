Il declino delle coppie che si incontrano spontaneamente e si innamorano nel mondo reale porterà alla nascita di “e-bebè”. Si tratta di neonati i cui genitori si sono incontrati online – e sono destinati a diventare la maggior parte dei neonati nei prossimi anni. L’anno 2037 è stato indicato come il momento in cui il più alto numero di bambini nel Regno Unito nascerà da genitori che si sono incontrati online, sobbalzando quello dei più “tradizionali” offline.

Una nuova ricerca della piattaforma eHarmony e l’Imperial College Business School ha identificato anche il 2035 come l’anno in cui sempre più persone inizieranno soddisfare i loro partner online. Le previsioni, parte del rapporto Future of Dating, sono state fatte sulla base dei dati eHarmony e delle attuali proiezioni del tasso di natalità dell’Ufficio per le statistiche nazionali.

Un po’ di numeri

I dati evidenziano le abitudini mutevoli di coloro che desiderano incontrare un partner: circa un terzo (32%) delle relazioni iniziate tra il 2015 e il 2019 è iniziato online, rispetto a solo il 19% tra il 2005 e il 2014. Entro il 2030, si afferma che il Regno Unito raggiungerà il “punto di svolta” che oltre il 50% delle relazioni inizierà online.

La ricerca ha anche indicato che gli appuntamenti online hanno dato più fiducia ai britannici, con il 47% che ritiene che Internet renda più facile per le persone introverse incontrare un partner.

Sono disponibili molte app per appuntamenti online. Romain Bertrand, responsabile del marketing di eHarmony, ha dichiarato: “È molto positivo vedere che gli appuntamenti online siano destinati a continuare ad aprire le porte ai single nel futuro. In eharmony stiamo costantemente aggiornando le funzionalità del nostro sito e l’esclusivo sistema di abbinamento di compatibilità per assicurarci di rimanere all’avanguardia quando si tratta di creare relazioni online“.

Inoltre, prosegue, “la nostra partnership a lungo termine con l’Imperial College Business School continua a fornirci preziose informazioni su come potrebbe apparire il mondo degli appuntamenti e delle relazioni nei prossimi decenni e su come la società continuerà ad evolversi nel tempo“. Il dott. Paolo Taticchi, principale docente presso l’Imperial College Business School, ha dichiarato: “Il mondo digitale ha semplificato il processo di incontri online, rendendo più facile trovare qualcuno garantendo al contempo che corrisponda ai propri criteri“.

Il 2035, dunque, sarà un anno fondamentale per trovare l’amore e iniziare una nuova era di incontri del 21° secolo.