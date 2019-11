La lotta tra operatori telefonici non ha fine. Nelle ultime settimane, sono sempre di più le offerte ricche di minuti, messaggi e Giga a prezzi davvero stracciati. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato dell’interessante promozione di Kena Mobile. Oggi, invece, parliamo di una nuova offerta di PosteMobile. In cosa consisterà?

Sono anni oramai che PosteMobile risulta essere attivo sul territorio italiano. L’operatore ha acquistato molta notorietà negli ultimi tempi per essersi adattato ai prezzi super convenienti degli operatori virtuali. La promozione proposta nelle scorse ore risulta essere davvero molto allettante. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

PosteMobile Creami WOW: minuti e messaggi illimitati e 10 GB a 4,99 euro!

Ebbene sì, sembra che anche PosteMobile abbia deciso di dire la sua in termini di super offerte per i nuovi clienti. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di proporre un’interessantissima promozione contenente minuti e messaggi illimitati e ben 10 GB di traffico dati in 4G allo strabiliante prezzo di 4,99 euro al mese. Parliamo di una delle promozioni più economiche disponibili attualmente sul mercato. L’offerta può essere attivata indistintamente da tutti, a patto, però, che si tratti di nuovi clienti.

Si potrà decidere di portare il proprio numero o attivare una nuova scheda. L’offerta è attivabile solamente tramite il form online e non prevede costi di attivazione. La spedizione è completamente gratuita. L’unico costo da sostenere è quello della SIM, 15 euro per riceverla a casa con 15 euro di credito. Salvo cambiamenti, la promozione è attivabile fino al 1 dicembre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.