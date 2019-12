Nonostante il Black Friday sia passato da 2 giorni, le offerte non cessano si arrivare. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce Amazon ha deciso di sganciare l’ennesima offerta bomba riguardante il mondo Apple. Questa volta il protagonista è uno dei prodotti più desiderati in assoluto, iPhone 11 Pro. Andiamo a scoprire in cosa consiste la promozione lanciata da Amazon.

Apple ha presentato iPhone 11 e iPhone 11 Pro lo scorso settembre. I melafonini hanno riscosso un discreto successo grazie alle caratteristiche innovative e al chip performante. Tuttavia, le vendite del prodotto non sembrano essere soddisfacenti. E’ così che molte aziende hanno sfruttato il periodo del Black Friday per proporre qualche offerta sul prodotto. Ovviamente, in primo piano troviamo sempre Amazon.

Apple iPhone 11 Pro in super sconto su Amazon

Il noto sito di e-commerce non poteva escludere il tanto bramato iPhone 11 Pro dalle promozioni del Black Friday. Nelle scorse ore, a sorpresa, l’azienda ha lanciato un’offerta davvero allettante riguardante il device. Questa, riguarda la variate base di iPhone 11 Pro, quella con memoria interna da 64 GB. Il noto sito propone il device al mitico prezzo di 999 euro. Parliamo di uno sconto di 190 euro rispetto al costo di listino. Fino ad ora non avevamo mai assistito ad una promozione così allettante.

Ad essere in offerta, la sola colorazione argento. Le scorte del prodotto stanno letteralmente andando a ruba. Queste, infatti, potrebbero terminare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se siete interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.